В Канаде второй месяц подряд отмечают рост безработицы

В июне в стране не были трудоустроены 1,1 млн человек

ОТТАВА, 7 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Канаде в июне вырос на 0,2 п. п. до 5,4%, что является самым высоким показателем с начала года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете канадского Бюро статистики.

Повышение безработицы отмечается в стране второй месяц подряд. В июне в Канаде не были трудоустроены 1,1 млн человек.

По итогам мая рост безработицы составил 0,2 п. п. и достиг 5,2%, что стало первым повышением с начала года. С декабря 2022 года по апрель 2023 года уровень безработицы держался на отметке 5,0%.

В 2020 году перед началом пандемии уровень безработицы в стране оценивался в 5,6%. Пик пришелся на май 2020 года - 13,7%.