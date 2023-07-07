На Ставрополье на 2024-2025 годы объем программы капремонта школ вырос на 50%

По информации краевого правительства, в 2023 году на капитальный ремонт школ в регионе из краевого и федерального бюджетов направят более 3,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. В программу капитального ремонта школ на Ставрополье дополнительно включили 23 школы, таким образом, объем программы в регионе увеличился более чем на 50%. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

"Краевое правительство взаимодействует с федеральным центром по включению новых объектов. Уже одобрены краевые заявки на включение еще 23 школ в программу ремонта на 2024-2025 годы", - говорится в сообщении.

В 2022 году в регионе отремонтировали 11 школ, в 2023 году работы проводят в 31 учреждении. По информации краевого правительства, в этом году на капитальный ремонт школ в регионе из краевого и федерального бюджетов направят более 3,5 млрд рублей. Работы этого года должны быть завершены до 1 сентября.

"Наша задача - добиться максимального включения в президентскую программу школ нашего края. Охват должен только расти. При этом необходимы четкое планирование работ, контроль качества и сроков выполнения", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии.