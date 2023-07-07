В Тамбовском госуниверситете летом проведут пять смен для подростков из ЛНР и ДНР

В специальную программу вошли, в частности, нетворкинг, "диалоги на равных" с деятелями культуры и науки региона, тренинги личностного роста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина организует пять смен для более чем 300 школьников из Донецкой и Луганской народных республик по проекту Минобрнауки и Минпросвещения РФ "Университетские смены". Подростки примут участие в спартакиадах и тренингах личностного роста, посетят производственные объекты и достопримечательности региона, сообщил ТАСС в пятницу ректор университета Павел Моисеев.

"Приезд детей из ДНР и ЛНР является большим событием для Державинского университета, за июль-август мы проведем пять смен для ребят из Донбасса, в ходе которых они смогут не только получить новые знания, но и увидеть культурные объекты нашей Тамбовской области. Всего мы рассчитываем принять более 300 детей", - сказал Моисеев, добавив, что первая смена в Тамбовском госуниверситете открылась 6 июля, в ней участвуют 50 школьников.

В университете для детей разработали специальную программу, например в нее вошли нетворкинг, "диалоги на равных" с деятелями культуры и науки Тамбовской области, тренинги личностного роста. Также запланированы экскурсии по производственным и культурным объектам региона, мастер-классы и викторины. "Мы предложим школьникам комплекс культурно-образовательных мероприятий. Так, будет много культурологических, спортивных и познавательных событий - пройдут встречи со сверстниками, педагогами, историками, географами и просто интересными людьми", - отметил Моисеев.

Программы всех пяти смен, как подчеркнул ректор, направлены на создание благоприятных условий для развития научного и творческого потенциала детей. "Мы уверены, что в ходе участия в наших сменах ребята из братских республик смогут расширить свои социально-гуманитарные знания, что поможет им в профессиональном самоопределении", - резюмировал собеседник агентства.

"Университетские смены" впервые организовали в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза-участника проекта и длилась десять дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали об истории России и культуре ее народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов.