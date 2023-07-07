В парке "Наташинские пруды" в Люберцах пройдут работы по благоустройству

Согласно концепции благоустройства, парк разделят на три основные зоны: парадную, зону тихого отдыха и зону активного отдыха

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тематические зоны обустроят в парке "Наташинские пруды" в подмосковных Люберцах в рамках проведения работ по благоустройству территории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

"Наташинский парк - любимое место отдыха для многих жителей Люберец. Сюда приходят отдыхать целыми семьями, поэтому важно сделать так, чтобы тут было интересно всем: и взрослым, и детям. В 2020 году мы проводили здесь работы по благоустройству центральной площади, а также построили многофункциональную игровую зону. В этом году продолжаем работы по обустройству территории и превращению ее в полноценную рекреационную зону", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что согласно концепции благоустройства, парк разделят на три основные зоны: парадную, зону тихого отдыха и зону активного отдыха. Парадная зона - главная площадь - будет местом проведения мероприятий и праздников. Здесь появятся сцена, новые павильоны и киоски, а также места для отдыха. Зону тихого отдыха организуют около прудов, где создадут прогулочные дорожки, смотровые площадки и лодочную станцию. В зоне активного отдыха размесят игровое пространство для детей всех возрастов.

Также планируется предусмотреть многофункциональную спортивную территорию с тренажерами и площадкой для баскетбола, футбола, волейбола и настольного тенниса. Здесь же появится экстрим-зона с памп-треком.