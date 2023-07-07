В Москве движение транспорта по Университетской площади будет перекрыто 8-10 июля

Согласно инфографике ЦОДД, перекрытие движения транспорта на площади будет действовать от улицы Косыгина до Университетского проспекта

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по Университетской площади в Москве перекроют 8-10 июля в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс". Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 00:01 мск 8 июля до 23:30 10 июля будет перекрыта Университетская площадь. Это связано с проведением фестиваля ретротехники "Ретрорейс", - значится в публикации.

Согласно инфографике ЦОДД, перекрытие движения транспорта на площади будет действовать от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Здесь же c 7 июля и до окончания фестиваля действует запрет парковки.