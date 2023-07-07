Роскомнадзор призвал платформы самостоятельно маркировать контент с демонстрацией ЛГБТ

Как отметили в ведомстве, такие фильмы и сериалы должны иметь пометку "18+" вне зависимости от прокатных удостоверений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Аудиовизуальные сервисы должны самостоятельно маркировать контент, содержащий демонстрацию ЛГБТ. Такие фильмы и сериалы должны иметь пометку "18+" вне зависимости от прокатных удостоверений, пояснили ТАСС в пятницу в Роскомнадзоре.

Как напомнили в ведомстве, 5 декабря 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних.

"Владельцы АВС [аудиовизуальных сервисов] в первую очередь должны ориентироваться на требования законодательства, наличие (отсутствие) сцен с демонстрацией ЛГБТ при выборе возрастной маркировки, самостоятельно вносить необходимые изменения в медиатеки, а также выявлять и удалять с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, продукция с демонстрацией ЛГБТ должна иметь маркировку "18+" вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры РФ. "Большинство картин имеют прокатные удостоверения, выданные еще до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - подчеркнули в ведомстве.

Протоколы и штрафы

Порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, размещаемым на аудиовизуальных сервисах, установлен законом. Владелец сервиса должен технически ограничить доступ для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы они не могли отключить возрастные ограничения или изменить их настройки, напомнили в РКН. За нарушение установленных правил Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы: для должностного лица до 400 тыс. рублей, для юридического - до 4 млн рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Для предотвращения нарушений в этой части Роскомнадзор провел профилактическую работу с владельцами онлайн-платформ и дал четыре месяца для внесения необходимых изменений в медиатеки. Тем не менее ряд сервисов не устранили нарушения и были оштрафованы.

Всего за распространение фильмов, содержащих демонстрацию ЛГБТ при маркировке "16+", Роскомнадзор составил уже 32 административных протокола. Среди них 17 в отношении юридических лиц - владельцев АВС Movix, Peers.TV, "Триколор кино" и ТВ онлайн", Wink, Okko, Premier, "Мегафон ТВ", Start, "Кинопоиск", More.tv, Ivi, "Билайн ТВ". Еще 15 протоколов было составлено в отношении должностных лиц АВС Peers.TV, "Триколор кино и ТВ онлайн", Wink, Okko, Premier, "Мегафон ТВ", Start, "Кинопоиск", More.tv, Ivi, "Билайн ТВ".

Ряду аудиовизуальных сервисов - "Триколор кино и ТВ онлайн", Peers.TV, Premier, "Мегафон ТВ", Start и "Кинопоиск" - суд уже назначил штрафы в размере от 1 до 4 млн рублей. "Протоколы будут составлены в отношении аудиовизуального сервиса "Триколор кино и ТВ онлайн" и его должностного лица за пропаганду ЛГБТ (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ)", - добавили в ведомстве.

При этом в последнее время Роскомнадзор отмечает снижение количества материалов на онлайн-платформах, содержащих некорректную возрастную маркировку картин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. "Это говорит о том, что владельцы аудиовизуальных сервисов ответственно подходят к исполнению своих обязанностей и приводят медиатеки в соответствие с требованиями закона", - заключили в Роскомнадзоре.