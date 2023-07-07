Россияне после ухода Tinder из РФ начали терять интерес к сервисам онлайн-знакомств

Число пользователей таких сервисов сократилось на 30%

МОСКВА, 7 июля./ТАСС/. Россияне на фоне ухода из России дейтингового сервиса Tinder у июне и июле стали реже использовать сервисы онлайн-знакомств, а после 1 июля число пользователей популярных сервисов для знакомств сократилось на 30%, лидером среди сервисов стала Mamba. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах сотовых операторов Tele2 и МТС.

"Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказались 7,4% - это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня", - сообщили ТАСС в пресс-службе Tele2.

По итогам июня 58% российских пользователей выбрали сервис Mamba, далее идет Loveplanet - 22%, 12% используют Love.mail.ru, пояснили а пресс-службе. Доля пользователей Tinder в мае и июне оставалась неизменной - на уровне 5%. 3% используют платформу Drugvokrug. Приложение Pure занимает менее 1% в общем объеме пользователей.

По данным Big Data МТС, в мае 2023 года количество пользователей приложения Tinder снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в июне этот показатель сократился на 10%.

"Аудитория Tinder после прекращения его работы не торопится переходить на другие площадки. Так, с 1 июля количество пользователей популярных дейтинговых сервисов (Badoo, Teamo, Loveplanet, знакомства mail.ru) уменьшилось на 30%. Лидером остается Mamba", - пояснили в пресс-службе МТС.

В пресс-службах "Мегафона" и "Билайна" не ответили на запросы ТАСС.

В мае 2023 года компания Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Утром 30 июня сервис перестал работать на территории страны. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.