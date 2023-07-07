Москва выделит средства на благоустройство района Смоленской области к 90-летию Гагарина

По словам главы региона Василия Анохина, до конца 2023 года столица передаст Смоленску 10 трамваев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит 50 млн рублей на благоустройство Гагаринского района Смоленской области в рамках празднования 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина. Также столица направит 100 млн рублей на ремонт дорог в Смоленске, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу глава региона Василий Анохин.

"В этом году в преддверии 90-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка Юрия Гагарина правительство Москвы окажет помощь в объеме 50 млн рублей для благоустройства малой Родины космонавта. Обсудили этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - написал он.

Также, по словам Анохина, до конца 2023 года Москва передаст Смоленску 10 трамваев. А в 2024 году городу будет оказана финансовая поддержка в модернизации улично-дорожной сети, речь идет о 100 млн рублей.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района, 12 апреля 1961 года первым совершил полет в космос. С 1988 года в Гагаринском районе работает большой музейный комплекс, который включает музей первого полета человека в космос, Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом космонавтов, а также историко-художественный музей и интерактивная экспозиция "Изба-чайная". Музейный фонд включает уникальные личные вещи первого космонавта, документы и фотографии.