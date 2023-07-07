В Курске впервые представили рассекреченные документы о вкладе в победу на Курской дуге

Выставка продлится до конца сентября 2023 года, цифровые изображения материалов разместят на сайте архивной службы области

КУРСК, 7 июля. /ТАСС/. Более 70 рассекреченных документов о вкладе жителей Курской области в победу на Курской дуге впервые представили на выставке в государственном архиве общественно-политической истории региона. В дальнейшем документы планируется оцифровать, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела использования и публикации государственных документов Юрий Щербаков.

"Выставка посвящена помощи партийных органов, гражданского населения освобожденных районов Курской области, оказанной Красной Армии накануне и в ходе Курской битвы. Экспонировано более 70 документов из восьми архивных фондов, большая часть - рассекреченные документы Курской компартии, эти документы ранее нигде не экспонировались", - сказал собеседник агентства.

Экспозиция включает три раздела, в том числе о строительстве жителями региона в рекордные 32 дня железной дороги Старый Оскол - Ржава, обустройстве госпиталей, сдаче продуктов питания для помощи советским солдатам. Также в документах отражена помощь раненным бойцам, семьям военнослужащих, инвалидам войны, мероприятия по обеспечению безопасности жителей региона в преддверии Курской битвы.

"Все, чем можно было способствовать победе Красной Армии, оно в этих документах отражено. Многие военачальники уже после того, как закончилась Курская битва, в послевоенный период утверждали, что во многом победа была достигнута благодаря помощи курян, тех, кто в тылу помогал Красной Армии", - добавил Щербаков.

По словам Щербакова, документы были засекречены партийными органами, допуск к ним был строго ограничен. Выставка продлится до конца сентября, цифровые изображения рассекреченных документов разместят на сайте архивной службы Курской области. В 2022 году в Курской области завершили рассекречивание более 100 тыс. единиц хранения.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.