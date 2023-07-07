В Нижнем Новгороде представили инсталляцию на основе нейросетей и больших данных о климате

Выставка продлится до 18 августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Масштабную инсталляцию, созданную на основе климатических данных со всего мира, представленных в виде художественной визуализации в реальном времени, показали на выставке в Нижнем Новгороде в пространстве "Цех", передает корреспондент ТАСС.

"Наша инсталляция представляет сложный проект. Первый зал - это большая инсталляция, управляемая данными. Ее основой является анализ мировых данных об окружающей среде на разных континентах. Алгоритмы обрабатывают информацию, получаемую в реальном времени, и создают художественную интерпретацию при помощи генеративной компьютерной графики и саунд-дизайна", - рассказала ТАСС креативный директор "Радуга-дизайн", соавтор проекта Юлия Жидкова.

Так, инсталляция формируется на основе данных о температуре и качестве воздуха, осадках, выбросах углекислого газа, атмосферном давлении, влажности. При этом данные никогда не повторяются.

"Когда ты стоишь здесь, то действительно можешь за 20 минут пережить некое путешествие по нашему земному шару: побывать на берегу Тихого океана и дальше переместиться на закатный Бали. Основная цель - это показать естественную связь природного, социального и цифрового. Показать, как с помощью современных технологий мы можем найти тесную грань, тесное взаимодействие с окружающей средой", - добавила Жидкова.

Для создания инсталляции использовались также декорации из настоящих природных материалов, например, мха и гальки. Все это совместили с проекционным потолком. Еще один зал выставки посвящен ботанике. На экран выводятся изображения, созданные нейросетями на основе данных о ранее вымерших растениях. "С помощью трех нейросетей мы дали растениям новую жизнь", - заключила Жидкова.

Выставка продлится до 18 августа.