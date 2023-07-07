На Керченской переправе задействовали два десантных корабля

По данным министра транспорта Виталия Савельева, каждый из них может перевозить по 40 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Два больших десантных корабля (БДК) задействованы на Керченской паромной переправе для перевозки транспортных средств, в настоящее время они находятся на линии, сообщил ТАСС в пятницу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Два БДК задействованы на Керченской паромной переправе на случай большого количества транспорта, а настоящий момент они уже находятся на линии", - сказал Лукашенко.

Ранее в пятницу Лукашенко сообщил, что на круглосуточный режим работы на паромной переправе переведен дополнительный паром "Керченский-2".

4 июля министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что при необходимости на Керченской переправе будут задействованы два десантных корабля, каждый из которых может перевозить по 40 автомобилей. Уточнялось, что данные меры принимаются в связи с возникновением заторов на Крымском мосту.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Утром 3 июля была зафиксирована протяженная очередь из машин, по данным оперштаба Краснодарского края, она достигла 13 км. По состоянию на вечер пятницы, по данным созданного для автотуристов телеграм-канале о дорожной ситуации на Крымском мосту "Главный мост", со стороны Кубани пробки на подъездах к мосту нет, со стороны Крыма в очереди ожидают порядка 260 автомобилей.