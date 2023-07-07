Россия не прошла в Совет ФАО ООН на очередной срок

Постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев рассказал, что в качестве альтернативы РФ в Совет выставили Исландию

РИМ, 7 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россию лишили права участия в Совете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), управляющего органа между сессиями Конференции организации, которая собирается раз в два года и является высшим органом ее управления. Как рассказал в пятницу ТАСС постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, такое решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в ходе завершившейся 43-й сессии Конференции.

Как пояснил дипломат, это голосование было инициировано западными странами, чтобы помешать РФ войти в Совет в 2024 году, как это было предусмотрено ротационным механизмом в рамках Европейской региональной группы. У РФ истекает срок полномочий в Совете, и очередной срок был согласован заранее и наступал в 2024 году. Васильев рассказал, что в качестве альтернативы России в Совет была выставлена Исландия. В результате тайного голосования РФ не преодолела необходимый порог, набрав 55 голосов. За Исландию проголосовали 95 делегаций.

"Мы не сможем быть членами Совета, как предполагалось по ротации с 2024 года, однако на следующей Конференции в 2025 году заявим свою кандидатуру на выборах", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в Совет входят 49 государств. "Это орган управления так называемого ограниченного состава. Сессии Совета собираются в промежутках между Конференциями, и на них принимаются оперативные решения. Заседания обычно проходят два раза в год, но есть и опция внеочередных сессий", - рассказал дипломат. Таким образом, Россия утрачивает возможность участвовать в согласовании и принятии решений по практическим аспектам работы ФАО, включая назначение в экспертные профильные группы, но сохраняет право оставаться наблюдателем в Совете. Следует также учитывать, что при вхождении в 2024 году в Совет Украины, как предвидит дипломат, площадка ФАО приобретет "еще большую политизированность".

Несмотря на результат голосования, удалось добиться главного - вопрос о приостановке участия России в ФАО "непартнеры" поставить не решились. "Мы сохраняем полноправное членство в организации, продолжим участвовать в ее программной деятельности, а русский язык остается официальном языком организации", - подчеркнул Васильев.

В постпредстве России отмечают, что введенные западными странами санкции в отношении РФ мешают выполнению множества обязательств вплоть до выплаты членских взносов, а также финансирования отдельных программ по линии ФАО. Однако в организации понимают ключевую роль РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Так, на встречу по рассмотрению итогов Саммита ООН по продовольственным системам 2021 г., которая пройдет в ФАО по инициативе генсекретаря ООН в конце месяца, Россия приглашена к участию на самом высоком уровне.