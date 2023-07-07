УПЦ запретила в служении священника из Черкасской области, перешедшего в ПЦУ

Речь идет о настоятеле храма святой Варвары села Чернобай Чернобаевского благочиния протоиерее Иоанне Маринине

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Управляющий Черкасской епархией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий запретил в служении настоятеля храма поселка Чернобай Черкасской области Иоанна Маринина за переход в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

"Указом управляющего Черкасской епархией УПЦ митрополита Черкасского и Каневского Феодосия от 7 июля 2023 года, за нарушение священнической присяги, клятвопреступление, предательство Христовой церкви и уклонение в раскол <...> настоятель храма святой Варвары пгт Чернобай Чернобаевского благочиния протоиерей Иоанн Маринин запрещен в священнослужении и освобожден от должности", - говорится в сообщении на сайте епархии.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.