В "Москвариуме" в канун Дня семьи, любви и верности сразу поженились 12 пар

После бракосочетания молодожены могут сделать "подводную" фотосессию на фоне морской флоры и фауны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сразу 12 пар поженились в пятницу в столичном "Москвариуме" в канун отмечаемого 8 июля Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба "Москвариума", отмечая, что всего с момента открытия комплекса в качестве площадки для бракосочетания его выбрали уже свыше 600 пар.

"Накануне Дня семьи, любви и верности мы хотим пожелать всем счастья, любви и гармонии в семейной жизни, мы рады, что смогли создать уникальную атмосферу, где семейные ценности и любовь к природе соединяются в одном месте, сегодня молодожены обменялись клятвами и начали новую главу своей жизни в окружении наших морских обитателей, и мы счастливы разделить это важное событие вместе с ними", - сказали в пресс-службе.

Здесь подчеркнули, что "подводные" церемонии пользуются большой популярностью у молодоженов, которые ищут необычную и романтическую локацию для особенного дня. "Свадебные церемонии в океанариуме проходят один раз в месяц - в одну из пятниц, дата согласовывается заранее, торжество проводится в зоне главного аквариума, где живут более 300 обитателей: акулы, скаты, мурены, черепаха, гигантский групер и другие экзотические рыбы", - напомнили в пресс-службе.

После бракосочетания молодожены могут сделать "подводную" фотосессию на фоне морской флоры и фауны. "Также на церемониях за стеклом можно увидеть главную супружескую пару "Москвариума" - акул Мишу и Машу, которые вместе уже много лет", - заметили в пресс-службе.

Возможность регистрации брака открылась здесь в 2019 году и с тех пор на торжественные церемонии проходят в океанариуме регулярно. Заявку можно подать во дворце бракосочетания на ВДНХ или через "Госуслуги".

"Москвариум" на ВДНХ работает с лета 2015 года - это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв м, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 млн л воды.