На Ставрополье институт аграрной генетики и селекции открыл первый набор

Ректор университета Владимир Ситников отметил, что благодаря индивидуальным образовательным модулям в вузе смогут подготовить дефицитных специалистов

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Институт аграрной генетики и селекции на базе Ставропольского государственного аграрного университета начал набор первых абитуриентов. Вуз сможет вести подготовку дефицитных профильных специалистов, сообщил ТАСС ректор университета Владимир Ситников.

"На базе Ставропольского государственного аграрного университета создается институт аграрной генетики и селекции, уже утверждено положение о создании института. Учитывая острую необходимость в профильных специалистах, уже открыт набор первых абитуриентов", - сказал он.

Из-за введения санкций в отношении России в стране возникла необходимость актуализации собственных исследований в области селекции и генетики как в растениеводстве, так и в животноводстве. Эксперты отмечали дефицит кадров в этой области, по предварительным подсчетам, стране необходимо около 10 тыс. специалистов в области генетики и селекции.

Частично восполнить этот дефицит намерены в Ставропольском государственном аграрном университете. "Одной из особенностей Института аграрной генетики и селекции станет индивидуализация обучения. Для этого в образовательные программы будут встроены индивидуальные образовательные модули под различные задачи в исследовательской деятельности. Благодаря такому подходу СтГАУ сможет готовить "штучных" специалистов с широким набором исследовательскими компетенциями", - пояснил Ситников.

Институт объединит ключевые селекционно-генетические лаборатории, созданные в вузе по программе "Приоритет-2030". "У института аграрной генетики и селекции две ключевых задачи. Первая - обеспечить индивидуальные траектории развития для студентов с высокими баллами ЕГЭ, предоставив доступ к ведущим научным центрам и персонализированным образовательным программам. Вторая - реализация стратегических задач в селекции и генетике за счет проектного подхода", - отметил ректор вуза.

Для обучения студентов в институте аграрной генетики и селекции вуз рассчитывает привлекать ведущих сотрудников крупнейших научных центров страны.