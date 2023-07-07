Минтруд разработал порядок организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью

Также в министерстве разработали критерии нуждаемости в такой услуге

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтруд России разработал проекты приказа и постановления, которые устанавливают порядок организации сопровождаемого проживания граждан с инвалидностью, а также критерии нуждаемости в такой услуге. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Проектом постановления определены формы сопровождаемого проживания граждан с инвалидностью - групповая и индивидуальная, в условиях максимально приближенных к домашним. Групповая форма предусматривает одновременное проживание не более семи человек. При этом в одной комнате - не более двух человек. И в том, и в другом случае участник проекта будет жить в сопровождении одного или несколькие помощников. Такие формы позволят с учетом особенностей здоровья сформировать условия для максимально независимой, самостоятельной и комфортной жизни граждан с инвалидностью", - пояснили в министерстве.

Нуждаемость гражданина в такой форме получения социальных услуг будет определяться регионами с учетом состояния его здоровья, а также уже полученных навыков и умений, в соответствии с разработанными критериями.

"Технологии сопровождаемого проживания для тех граждан с инвалидностью, которые нуждаются в посторонней помощи и не могут жить самостоятельно, - альтернатива жизни в интернате. Особенно это актуально для молодых ребят, которым предстоит из детского учреждения переселиться в интернат для взрослых. В рамках пилотного проекта, технологии сопровождаемого проживания прошли поэтапную апробацию в большинстве регионов России", - привели в министерстве слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.

Он добавил, что в 2022 году таких регионов было 80. Возможностью сопровождаемого проживания смогли воспользоваться порядка 6,6 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе 3,5 тыс. человек - с ментальными нарушениями.

В Минтруде напомнили, что поддержка сопровождаемого проживания в субъектах РФ осуществляется начиная с 2017 года. С 2019 года госпрограммой "Доступная среда" предусмотрена финансовая поддержка регионов на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Средства направляются на приобретение реабилитационного оборудования, подготовку специалистов по вопросам сопровождаемого проживания, обустройство жилых помещений и создание в них необходимых условий для жизни в них людей с инвалидностью.