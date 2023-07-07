В Петербурге 9 июля введут ограничения движения транспорта в центре из-за забега "Экиден"

В пресс-службе городского комитета по транспорту отметили, что маршрут участников будет пролегать через Дворцовый мост, Васильевский остров, Сенатскую площадь, старт и финиш запланированы на Исаакиевской площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Временные ограничения в движении транспорта будут введены в Петербурге 9 июля из-за соревнований в беге по шоссе "Экиден", которые впервые пройдут возле Исаакиевской площади в центре города, также будет изменено движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В предстоящие выходные в Петербурге пройдет спортивное соревнование в беге по шоссе "Экиден". В связи с проведением мероприятия в центре города вводятся временные ограничения в движении транспорта. Также меняется движение некоторых маршрутов общественного транспорта. 9 июля с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка на 15 улицах. С 05:00 до 16:00 9 июля будет сужена проезжая часть на Благовещенском мосту от Английской набережной до Университетской набережной; на Сенатской площади и на Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского. А с 00:00 9 июля до 08:00 11 июля - на Исаакиевской площади от Большой Морской улицы до набережной реки Мойки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 9 июля вводится запрет на движение транспорта: с 05:00 до 16:00 - на 13 улицах. С 00:00 до 23:59 - на Большой Морской улице от дома №39 до дома №43. С 05:00 до 13:00 - на Дворцовом мосту в направлении от Университетской набережной к Дворцовой набережной и в Дворцовом проезде в направлении от Дворцового моста к Адмиралтейскому проспекту.

Общественный транспорт изменит свои маршруты уже 8 июля с 00:00 до 24:00 и 9 июля с 16:00 до 24:00 в связи с перекрытием движения на Исаакиевской площади. Так изменяется трасса автобуса №10. Кроме того, 9 июля с 00:00 до 16:00 будет изменено движение 11 автобусных маршрутов и 6 троллейбусных.

О соревнованиях

Экиден - спортивное соревнование в беге по шоссе, представляющее собой эстафету на марафонской дистанции. Это новая беговая культура, пришедшая из Японии: марафон для шестерых, в котором общая дистанция в 42,195 км разделяется между участниками команды в соотношении 5 + 10 + 5 + 10 + 5 + 7,195 км. Лимит времени для команды - 4 час 30 мин.

Командный забег "Санкт-Петербург. Экиден 42,195/6" 9 июля на Исаакиевской площади пройдет впервые. Маршрут участников будет пролегать через Дворцовый мост, Васильевский остров, Сенатскую площадь, старт и финиш запланированы на Исаакиевской площади.