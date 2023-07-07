7 июля, 16:58

Москвичей предупредили о грозе, дожде и порывах ветра в ночь на 8 июля

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гроза, дождь, местами сильный, ливень, порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве с полуночи и до 12:00 субботы. Об этом сообщили в пятницу в комплексе городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, с 00:00 и до 12:00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, ливень. Возможны порывы ветра до 20 м/с", - сообщается в Telegram-канале комплекса.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация