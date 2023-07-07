В Астане выступил военный оркестр из Санкт-Петербурга в честь 25-летия столицы Казахстана

Всего на мероприятие приехали коллективы семи стран - России, Азербайджана, Индии, Китая, Турции, Узбекистана и Японии

АСТАНА, 7 июля. /ТАСС/. Военные оркестры из России, Казахстана и Турции выступили в центре Астаны в рамках международного фестиваля, приуроченного к 25-летию столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло у монумента Байтерек в центре города. Россию представлял 23-й военный оркестр Западного военного округа из Санкт-Петербурга. Сотни жители и гостей столицы встретили продолжительными аплодисментами коллектив, который исполнил попурри известных произведений.

На этой же площадке выступили военные оркестры Турции и Казахстана. На мероприятии присутствовал министр обороны республики Руслан Жаксылыков.

Всего на фестиваль в Астану приехали коллективы семи стран - России, Азербайджана, Индии, Китая, Турции, Узбекистана и Японии. 6 июля они представили свое творчество на сцене летнего амфитеатра у набережной реки Ишим. В пятницу их выступления продолжились на нескольких площадках города. Завершится фестиваль 8 июля в ледовом дворце "Барыс-арена", где пройдет гала-концерт.

В 1997 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, которую в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь своего предшественника. В сентябре 2022 года городу вернули прежнее название - Астана. День столицы 6 июля отмечают в Казахстане как государственный праздник.