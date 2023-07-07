Родители детей-инвалидов из 10 регионов России стали лауреатами премии "Особенное счастье"

Также премией губернатора Астраханской области была награждена уроженка ДНР Екатерина Агеева

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Жители 10 регионов России, в том числе уроженка ДНР, стали лауреатами премии для родителей детей-инвалидов "Особенное счастье". Церемония вручения состоялась в Астрахани в пятницу, в преддверии Дня семьи, любви и верности, передает корреспондент ТАСС. В мероприятии приняла участие заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

В рамках церемонии награждения были отмечены лауреаты в 10 номинациях, обладателями награды стали 14 родителей и опекунов, воспитывающих детей с инвалидностью из Астрахани, Ленинградской и Кировской областей, Красноярского края, Севастополя и других регионов России. Премией губернатора Астраханской области была награждена уроженка ДНР Екатерина Агеева, переехавшая в Астрахань в 2014 году. Она воспитывает 13-летнего паллиативного ребенка. Сейчас она активно участвует в общественной жизни астраханского отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов.

Как отметил на церемонии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Агеева является "ярким примером того, какую роль можно играть в жизни региона, в жизни других семей, которые сталкиваются с этой непростой задачей". "Я очень рад, что сегодня она, [Екатерина Агеева], стала лауреатом губернаторской премии за социально-экономическое развитие региона", - отметил губернатор.

Еще одним лауреатом премии в номинации "За веру в ребенка" стала жительница поселка Дубовое Белгородской области Надежда Горяйнова. Надежда - мама троих детей, у младшего восьмилетнего ребенка диагностирована сложная генетическая патология. Статуэтку премии ей вручила заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

Как рассказала Горяйнова, о сложном диагнозе ребенка она узнала, когда ему было 6 месяцев. За 8 лет они прошли разные виды терапии и реабилитации, что позволило ребенку адаптироваться, и 1 сентября прошлого года он стал первоклассником в обычной школе. "Он получает удовольствие, ему нравится общаться с детьми, ребята его хорошо приняли, хотя я волновалась", - рассказала она ТАСС. На церемонии награждения выступили музыканты-попечители премии "Особенное счастье" Антон и Виктория Макарские, а также обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодулова. Чета Макарских в проекте со дня его основания, а Светлана Феодулова, имеющая ребенка с особенностями развития, возглавила в 2022 году попечительский совет Фонда "Особенное счастье".

Премия для родителей детей-инвалидов "Особенное счастье" учреждена в Астраханской области в 2020 году. За три года ее лауреатами стали 43 родителя и опекуна детей с инвалидностью из разных регионов России, включая новые территории, а также из стран СНГ. ТАСС выступает информационным партнером премии.