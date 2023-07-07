В ООН рекомендовали странам продолжать принимать беженцев с Украины

По данным УВКБ, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило свою рекомендацию, действующую с марта 2022 года, о предоставлении всеми странами свободного доступа на свою территорию гражданским лицам, покидающим Украину. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве представитель УВКБ на Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

"Первоначальная рекомендация УВКБ ООН о невозвращении [жителей Украины на родину], выпущенная в марте 2022 года, <...> остается в силе", - сказала Линдхольм Биллинг. Эта рекомендация "призывает все страны предоставлять гражданским лицам всех национальностей, покидающим Украину, недискриминационный доступ на свою территорию и обеспечить соблюдение принципа невыдворения".

Хотя возвращение в свою страну является одним из основных прав людей, УВКБ "не занимается активным продвижением возвращения в Украину из-за продолжающегося международного вооруженного конфликта". Любое личное решение беженцев вернуться домой должно быть полностью добровольным и основанным на информации, отметила представитель. В УВКБ исходят из того, что краткосрочные поездки некоторых беженцев на Украину не снижают "потребность в международной защите". Управление в этой связи "настоятельно призывает принимающие государства придерживаться гибкого подхода к краткосрочным визитам в Украину". "Правовой статус и связанные с ним права в стране пребывания не должны быть затронуты поездками на Украину продолжительностью менее трех месяцев", - констатировала Линдхольм Биллинг.

Сославшись на проведенный УВКБ опрос, она сообщила, что 76% беженцев и 82% внутренне перемещенных лиц "планируют или надеются вернуться, а 15% планируют вернуться в ближайшие три месяца".

Согласно опубликованным 4 июля УВКБ данным, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них.