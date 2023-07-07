В Дербенте открыли выставку оренбургских платков

По мнению директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева, оренбургский платок - явление многонациональное

ДЕРБЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Выставка "Оренбургский пуховой платок - душа России" открылась в дагестанском Дербенте. Выставка будет проходить на протяжении месяца, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Сегодня в музейном комплексе "Домик Петра I" открылась выставка "Оренбургский пуховой платок - душа России". Проект реализуется Оренбургским областным музеем изобразительных искусств. Заместитель главы города Видади Зейналов отметил, что проведение такого выставочного проекта, это большой знак уважения нашему городу и музейному сообществу", - сказал собеседник агентства.

По мнению директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева, оренбургский платок - явление многонациональное.

"Его вяжут русские, татары, башкиры, казахи. Платок - это символ каждой женщины. Каждое изделие, представленное на обозрение публики, выполнено в единственном экземпляре", - добавил он.