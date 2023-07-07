На подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова устранили автомобильную пробку

По данным оперштаба Краснодарского края, самая длинная протяженность очереди составила 13 км

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Автомобильная очередь, образовавшаяся на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи, по состоянию на 20:00 мск устранена. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"20:00 мск. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в сообщении.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована в понедельник утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

5 июля сообщалось, что пробки на подъездах к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края и Крыма в связи с началом высокого туристического сезона, ликвидированы.

Ранее ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.