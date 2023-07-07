В Шебекино осуществят выплаты за 180 поврежденных обстрелами ВСУ машин к середине июля

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, каждый поврежденный автомобиль проходит экспертизу, для восстановления привлекаются внебюджетные средства

БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области намерены до середины июля выплатить компенсацию за 180 автомобилей, которые были повреждены в Шебекинском городском округе из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее власти уже перечислили порядка 10 млн рублей за более чем 80 единиц транспорта, сообщил в пятницу в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"До конца следующей недели будет оплачен счет на порядка 180 автомобилей, пострадавших в Шебекино", - сказал Гладков.

Он добавил, что ранее власти уже оплатили два счета общей суммой около 10 млн рублей на восстановление более чем 80 автомобилей, пострадавших в Шебекинском городском округе.

По словам Гладкова, каждый поврежденный автомобиль проходит экспертизу, а для восстановления привлекаются внебюджетные средства. "Мы проводим оценку, я ищу внебюджетные средства, потому что за бюджетные деньги это восстановить невозможно, это противоречит законодательству. Мы, исходя из объема ущерба, начинаем компенсировать или ремонтировать транспорт", - пояснил губернатор.

Как отметил Гладков, выплату компенсаций нельзя было начать раньше из-за опасной обстановки в Шебекинском округе. "Мы несколько недель не могли зайти в город Шебекино из-за постоянных обстрелов, поэтому не могли провести экспертизу, так прошло больше месяца, физически это сделать было невозможно. <…> Эти обязательства мы обязательно выполним", - резюмировал он.