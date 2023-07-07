7 июля, 18:18

Костромские госслужащие, не служившие в ВС РФ, пройдут курсы начальной военной подготовки

Губернатор области Сергей Ситников отметил, что специальный курс разработан администрацией региона совместно с преподавательским составом вуза

ТАСС, 7 июля. Государственные служащие Костромской области, которые не служили в Вооруженных силах России, начали изучать основы военной подготовки. Особое внимание в ходе обучения уделят навыкам управления при организации территориальной обороны, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Костромские госслужащие, не проходившие службу в Вооруженных силах России, приступили к изучению основ начальной военной подготовки. Учебные сборы [организованы] на базе академии РХБ защиты (Военной академии радиационной, химической, биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, - прим. ТАСС)", - написал Ситников.

Он добавил, что специальный курс разработан администрацией региона совместно с преподавательским составом вуза. "Особое внимание уделено основам государственной оборонной политики, обучению навыкам управления при организации территориальной обороны", - подчеркнул губернатор.

Отмечается, что курсы проходят в вечернее время и в выходные дни, чтобы не отрывать сотрудников от государственной службы. 

Теги:
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
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