Суд перешел к рассмотрению по существу иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ

Адвокат Никита Чекман сообщил, что суд отверг прошение Украинской православной церкви об отводе судьи в связи с сомнением в ее объективности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева перешел к рассмотрению по существу иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в ее интересах.

"Вопреки тому, что монастырь возражал против закрытия подготовительного производства, поскольку не собраны все доказательства, суд перешел к слушанию дела по существу", - написал он в Telegram-канале. Адвокат сообщил, что суд также отверг прошение УПЦ об отводе судьи в связи с сомнением в ее объективности.

Первое заседание по иску заповедника к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом обители состоялось 24 апреля. С тех пор суд трижды переносил рассмотрение дела. Четыре раза решения о переносе принимались и по иску УПЦ к заповеднику. На состоявшемся в среду заседании суд назначил рассмотрение по существу иска УПЦ на 19 июля.