Комитет ООН считает, что Франция должна устранить причины расовой дискриминации в полиции

В заявлении члены комитета выразили обеспокоенность в связи с "расовым профилированием и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов"

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Французские власти должны устранить системные причины расовой дискриминации, в том числе в полиции, и провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к гибели 17-летнего подростка алжирского происхождения Нахеля М., которая вызвала массовые беспорядки на территории всей Франции. С такой рекомендацией выступил в пятницу Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, состоящий из 18 независимых экспертов.

"Комитет рекомендует властям в первоочередном порядке устранить структурные и системные причины расовой дискриминации, в том числе в правоохранительных органах, в частности в полиции", - отметили эксперты. В заявлении члены комитета выразили обеспокоенность в связи с "расовым профилированием и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов".

К французским властям обращен настоятельный призыв "безотлагательно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств, приведших к смерти Нахеля М., привлечь к ответственности предполагаемых преступников и, если они будут признаны виновными, наказать их в порядке, соизмеримом с тяжестью преступления".

Эксперты призвали жителей Франции "осуществлять свои права мирно и с должным уважением ценностям, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека".