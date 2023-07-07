В Ивановской области прошло прощание с погибшими 24 июня военными летчиками

Глава региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам военнослужащих

ТАСС, 7 июля. Церемония прощания с летчиками самолета Ил-22, которые погибли 24 июня при исполнении воинского долга, прошла в Ивановской области. В ней принял участие губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам военнослужащих. "Мы гордимся мужеством наших земляков и разделяем с их родными и близкими тяжелую утрату. Правительством региона будет сделано все необходимое для семей героев, без внимания их не оставим", - цитирует его пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными, остановившими мятеж, заявил, что погибшие во время его подавления летчики с честью выполнили свой долг.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" произошла 23-25 июня. Основатель организации Евгений Пригожин заявил, будто по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны, после чего его уведомили о прекращении участия "Вагнера" в специальной военной операции.

Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. Вечером 24 июня Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию", а сотрудники "Вагнера" не будут подвергнуты преследованию.