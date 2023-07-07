7 июля, 18:43

Издание "Ярновости" объявило о приостановке деятельности как СМИ

Согласно информации Минюста РФ, издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике

ТАСС, 7 июля. Популярное ярославское издание "Ярновости", включенное в июне Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, объявило о приостановке деятельности как средства массовой информации (СМИ). Об этом в пятницу сообщила редакция в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы приняли решение о приостановлении деятельности СМИ. Соответствующее уведомление уже направлено в Роскомнадзор", - говорится в обращении.

Минюст РФ 2 июня включил "Ярновости" в реестр иноагентов. Всего в реестре 614 организаций и физлиц. "Ярновости" занимало третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Ярославской области за первый квартал 2023 года, по данным сайта "Медиалогия", а на телеграм-канал издания подписаны 2 569 человек.

Согласно информации на сайте Минюста РФ, издание "Ярновости" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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