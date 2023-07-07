В Москве в ночь на 8 июля может выпасть почти 20% месячной нормы осадков

На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", а городские службы реагируют на все поступающие заявки о временных скоплениях воды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Порядка 20% от месячной нормы осадков может выпасть в отдельных районах Москвы за ночь с пятницы на субботу, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", а городские службы реагируют на все поступающие заявки о временных скоплениях воды.