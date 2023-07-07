В Великом Новгороде открылся фестиваль воздухоплавания "Великий Новгород - сердце России"

В пресс-службе областного министерства культуры сообщили, что полеты будут сопровождаться концертной программой творческих коллективов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Великий Новгород - сердце России" открылся в Великом Новгороде в рамках губернаторского проекта "Новгородское лето" и продлится до 9 июля. Во время открытия фестиваля десятки воздушных шаров в форме сердец поднялись в небо и пролетели над областным центром, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

"В рамках губернаторского проекта "Новгородское лето" 7-9 июля состоится масштабный фестиваль воздухоплавания "Великий Новгород - сердце России". Десятки воздушных шаров в форме сердец поднялись в небо и пролетели над Великим Новгородом. Наблюдать за полетами смогли все желающие, старт фестиваля состоялся 7 июля на площади Победы - Софийской, а 8 июля аэростаты поднимутся в воздух в это же время с Софийской набережной напротив театра драмы", - пояснили в минкультуры региона.

Как уточнили в пресс-службе, полеты будут сопровождаться концертной программой творческих коллективов на площади и на набережной. Кроме того, 20 семейных пар, победителей розыгрышей в социальных сетях и СМИ в честь Дня семьи, любви и верности, смогут бесплатно принять участие в полетах.

Фестиваль воздухоплавания "Великий Новгород - сердце России" соберет пилотов и аэростаты из Великого Новгорода, Москвы и Московской области, Самары, Тулы, Воронежа, Калуги, Нижнего Новгорода и Минска.