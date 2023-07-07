7 июля, 19:10

Префект СВАО Москвы наградил представителей местных организаций за помощь Донбассу

В префектуре округа сообщили, что почетные грамоты с благодарностью мэра вручили представителям спортивно-досугового центра "Кентавр", а также руководителям двух компаний

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Префект Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы наградил нескольких представителей работающих на территории округа организаций и предприятий за помощь жителям регионов Донбасса и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает в пятницу префектура округа.

В частности, почетные грамоты с благодарностью мэра Сергея Собянина были вручены представителям спортивно-досугового центра "Кентавр", а также руководителям двух компаний. "Префект поблагодарил всех награжденных и добавил, что сотрудники коммунальных служб и предприятий СВАО и сегодня продолжают трудиться в Донбассе", - пояснили в префектуре. Здесь подчеркнули, что округ продолжает поддерживать постоянную связь с мобилизованными жителями и в этой связи в префектуре указывают на важность волонтерского движения, направленного на поддержку бойцов. 

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