В Подмосковье коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

В области действует желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды. Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", - написал он.

Губернатор также обратился к жителям области. "Дорогие жители, пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей", - отметил он.

Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.