Глава Коломны призвал жителей не покидать дома в связи с непогодой

По словам Александра Гречищева, помимо затоплений, от жителей поступают сообщения о поваленных деревьях и обрывах электропроводов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев обратился к жителям с просьбой не покидать свои дома в связи с непогодой. Об этом глава городского округа написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"Просьба по возможности не покидать свои дома. В случае необходимости звоните в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112", - написал Гречищев.

Глава Коломны добавил, что в ближайшие часы осадки не прекратятся, а также сообщил, что все городские службы и МЧС мобилизованы.

"Помимо затоплений, поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов - в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", - отметил он.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды.

Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.