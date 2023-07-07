7 июля, 20:55

Концерт с участием Маликова, Семенович и Антонюк в Сухуме прервался из-за сильного ливня

В пресс-службе Дома Москвы в Сухуме сообщили, что мероприятие продолжать не планируют

СУХУМ, 7 июля. /ТАСС/. Концерт с участием российских эстрадных певцов Дмитрия Маликова, Анны Семенович и Дарьи Антонюк в Сухуме в пятницу вечером пришлось завершить через 40 минут после его начала из-за ливня. Концерт проходил на набережной в центре Сухума, передает корреспондент ТАСС с места события.

Выступить успела только Антонюк, многочисленным зрителям так и не удалось услышать Маликова и Семенович. На площади у колоннады на Сухумской набережной собралось более 2 тыс. зрителей, среди которых был президент Аслан Бжания, представители Московской мэрии, находящиеся с деловым визитом в Абхазии.

Концерт российских певцов организовало правительство Москвы в дар жителям в честь Дня города Сухум, который отмечают с 7 по 9 июля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дома Москвы в Сухуме, прерванный концерт продолжать не планируется. 

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