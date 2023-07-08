В России отметят День семьи, любви и верности

В регионах страны проведут различные праздничные мероприятия, а также наградят супругов, проживших в браке 25 и более лет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. День семьи, любви и верности в субботу, 8 июля, отметят в России. Праздник приурочен ко дню памяти святых благоверных князя Петра и его супруги, княгини Февронии Муромских, которых Русская православная церковь считает покровителями семьи и брака.

День любви, семьи и верности ежегодно отмечается в России 8 июля в течение 15 лет. 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому этот день стал государственным праздником. Помимо церковных богослужений, в этот день проходят различные духовно-просветительские и культурные мероприятия.

Идея учредить новый праздник возникла в 2008 году, с инициативой выступила молодежь города Мурома. Предложение было одобрено российским парламентом и Межрелигиозным советом РФ, куда входят представители всех традиционных религий страны. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, впервые праздничные мероприятия прошли именно в Муроме. Символом Дня семьи, любви и верности выбрана ромашка: этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности.

Российский "день влюбленных"

По словам президента и основателя фонда "Женщины России", члена экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Юлии Школенко, День семьи, любви и верности - событие, которое в полной мере соответствует тренду на уважительное отношение к своей истории и традиционным ценностям в России. Как сказала ТАСС Школенко, отмечать праздник всех влюбленных не 14 февраля, а именно 8 июля, в день Петра и Февронии, нужно по двум причинам.

"С духовной точки зрения - это праздник истинной любви, самоотречения ради настоящих, а не придуманных ценностей. Ведь именно ради любимой муромский князь Петр отдал престол и ушел в изгнание, а Феврония всегда была рядом, разделяя с ним скудную трапезу и невзгоды этой жизни. Это день о том, что и в счастье, и в трудностях любовь преодолеет все преграды", - отметила основатель фонда.

А с экономической точки зрения, добавила она, отмечать праздник всех влюбленных не в холодный февральский день, перед 23 февраля и 8 марта, а в жарком июле - это возможность провести его "гораздо ярче" - в парках, на летних верандах, в открытых кинотеатрах, устроить массовые гуляния, "дать девушкам нарядиться в конце концов и показать свое лучшее платье".

"Ведь наши женщины России - самые прекрасные на свете. Маркетинг праздника на государственном уровне, создание ареола волшебства и народности - это одна из задач власти и бизнеса, чтобы этот день действительно стал главным днем года для любящих друг друга людей", - сказала Школенко, которая также входит в совет Московского регионального отделения "Деловой России".

Святые благоверные Петр и Феврония жили в XIII веке. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. Впоследствии уже пожилые супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. Русская православная церковь прославила их в чине "благоверных князей" и считает покровителями семьи и брака.

Семейный кинофестиваль и спортивные праздники в ЦФО

Во многих регионах Центрального федерального округа накануне и в День семьи, любви и верности будут поздравлять семейные пары, прожившие в браке 25 и более лет. Так, в Брянской области медалями "За любовь и верность" наградят 50 семейных пар, в Ярославской - 25. По традиции, в праздничные дни ожидается много свадеб, например, в Воронеже 8 июля планируют зарегистрировать брак свыше 300 пар.

С 8 по 11 июля в Ярославле пройдет XVIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи". В конкурсную программу вошли ленты из Индии, Мексики, России, Белоруссии, Ирана, Италии, Узбекистана, Казахстана. Это приключения, комедии, мелодрамы на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей. "Это кино, которое интересно посмотреть и обсудить всей семьей", - отмечают организаторы фестиваля.

В Брянске 8 июля "Движение первых" (Российское движение детей и молодежи) на базе спортпарка "Варяг" организует спортивный праздник "Семейная команда", для участников проведут интеллектуальные игры, тренинги, мастер-классы, состязания по стрельбе из лука, эстафеты, заезды на самокатах. Главное условие участия - в командах все должны быть членами одной семьи. Как сообщили ТАСС в министерстве культуры Белгородской области, 8 июля в детском развлекательном парке "Котофей" в Белгороде пройдет семейный фестиваль-конкурс колясок "Первый экипаж", участники посоревнуются в трех номинациях: "Спецмашина", "Наш веселый тарантас" и "Кукольная коляска". Также в программе праздника - шоу мыльных пузырей, выступления фокусника с животными и аквагрим.

В Платоновском парке в Туле 8 июля пройдет семейный пикник. Для гостей выступят группа "Челси", танцоры, театралы, циркачи, пройдут мастер-классы и спортивные соревнования.

В Костроме с 8 по 11 июля в пятый раз пройдет благотворительный кинофорум, организатором которого выступает фонд помощи детям "Детский КиноМай", сообщила пресс-служба администрации города. Для жителей подготовили бесплатные кинопоказы и другие мероприятия. В Орле пройдут праздничные концерты, спортивные соревнования, викторины и концерты, посвященные семьям, а закроет праздник молодежная дискотека "Наше лето на эстраде".

Кулинарные ярмарки и состязания отцов на Урале

Жителей Урала в День семьи, любви и верности ждут различные фестивали. Так, в Кургане пройдет гастрономический фестиваль, посвященный виду кренделя - каральке, здесь состоятся кулинарные конкурсы и мастер-классы, ярмарка выпечки и сладостей. Также в этот день в регионе пройдет крупный этнокультурный фестиваль "Купала" - на площадке в Частоозерье выступят группы "Мираж", Gayazov Brothers, "Рок-острова" и "Комиссар". Кроме того, гостей ждут лазерное и огненное шоу на озере, костюмированное шествие, мастер-классы по изготовлению оберегов и венков, театрализованное представление.

А в Челябинской области проведут XVI фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов - в этом году праздник будет посвящен семейным традициям и обычаям народов Южного Урала, в программу войдут кинопоказы, спектакли под открытым небом, народные игры, ярмарка мастеров. В Тобольске Тюменской области на площадке фестиваля "Лето в Тобольском кремле" у стен Софийского собора выступит саксофонист Игорь Бутман с Тюменским филармоническим оркестром.

Кроме того, в регионах планируют отметить отличившиеся семьи. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре поздравят супружеские пары, которые прожили в браке 25 лет и воспитали детей. В тюменском "Ялуторовском остроге" на этнопразднике "Лада-Ладушка" желающие смогут поучаствовать в соревнованиях отцов.

Награды для семей в Поволжье

В Чувашии в День семьи, любви и верности подведут итоги конкурса "Успешная семья Приволжья-2023". В этот день в Чувашской государственной филармонии пройдет церемония награждения семей-участниц окружного конкурса. В нем примут участие 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих усыновленных или находящихся под опекой детей.

В Александровском саду в Кирове пройдет семейный фестиваль "Парк-Пикник", гостей ждут арт-маркет, выступления кавер-групп и диджеев, лекции в области психологии, медицины и педагогики, реконструкция семейного быта Вятки XIX века.

В Ульяновске 8 июля наградят семьи региона, прожившие в браке 25 и 50 лет, им вручат почетный знак губернатора Ульяновской области "Семья, любовь, верность". Еще 10 семей получат общественную награду оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и верности - медаль "За любовь и верность".

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в столице Татарстана праздничные мероприятия начнутся с самого утра - в 9:00 состоится богослужение в храме священномученика Кирилла Казанского. Перед театром кукол "Экият" пройдет городской фестиваль "Казань - город счастливых семей". Организаторы запланировали площадки по различным интересам, аллею развлечений с аттракционами для семей, лектории, встречи с психологами, фотовыставку и другие мероприятия.

Главным событием фестиваля в столице республики станет церемония награждения медалью "За любовь и верность". В этом году ей удостоены 11 семейных пар. В сквере имени Васильченко запланировано торжественное поздравление семей, проживших в браке 50 и 60 лет. Кроме того, 8 июля в Казани вступят в законный брак около тысячи пар.

"Залог мира" и фестиваль колокольного звона на Северном Кавказе

На Северном Кавказе в День семьи, любви и верности проведут фестивали, семейные игры и концерты. В курортном Кисловодске в праздник откроют скульптуру "Семья - залог мира", созданную на частные пожертвования. Пятиметровая скульптурная композиция состоит из фигур папы, мамы и трех детей, которые держат на поднятых к небу руках земной шар.

В моногороде Невинномысске проведут фестиваль колокольного звона. В Ставрополе состоится городской парад семей, а в музее-усадьбе Василия Смирнова пройдет реконструкция старинной русской семейной традиции - чаепития вприкуску.

В дагестанском Каспийске в честь праздника комплексный центр социального обслуживания населения города организует концерт для семей, проживших вместе более 20 лет. В Махачкале на площадке музея "Россия - моя история" пройдет фестиваль забытых игр. По данным пресс-службы парка, на площадке будут организованы дворовые игры, в которые можно играть всей семьей.

В Нальчике (Кабардино-Балкария) мероприятия ко Дню семьи, любви и верности состоялись 7 июля. День начался с награждения медалями "За любовь и верность" семей, которые прожили в браке более 25 лет. Завершится праздник литературно-музыкальным вечером "Любовью и семьей дорожить умей" в одном из скверов в центре города.

В Карачаево-Черкесии, как сообщили в региональном отделении Российского движения детей и молодежи "Движение первых", 8 июля состоится спортивный фестиваль "Семейная команда". Запланированы командные состязания, развлечения и подарки. Также на фестивале выберут самую молодую и самую большую семью.

Семейный квест и сотни свадеб на Юге

В Крыму на территории музея-заповедника "Судакская крепость" пройдет парад "Моя семья - моя крепость" с участием молодых семей с детьми, многодетных и больших семей во главе со старшим поколением. Артистов в образах благоверных князей Петра и Февронии Муромских встретят на празднике в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе, здесь пройдет семейный квест "Любовь, семья и Херсонес". А в Алуште к празднику приурочат ярмарку товаров "самозанятых мастеров".

На колесе обозрения в парке "Городской сад" в Краснодаре к 8 июля запустили новую световую анимацию с символикой традиционных семейных ценностей и государственности. Каждые 30 минут шоу звучит "Вальс цветов" Петра Чайковского. В Волгограде, в музее-заповеднике "Старая Сарепта", в субботу состоится семейная экскурсионно-интерактивная программа.

В целом этот день на юге России будет отмечен большим числом бракосочетаний. В частности, в Ростовской области зарегистрируют брак около 770 пар, это вдвое больше, чем в 2022 году. Массовая церемония бракосочетания пройдет и в Астрахани.