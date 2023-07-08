В центре Москвы пройдут парад и выставка исторических трамваев и автомобилей

Колонна ретротранспорта проедет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Парад и выставка ретротранспорта состоятся в День Московского транспорта в центре столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В День Московского транспорта вы вновь сможете увидеть в центре города исторические трамваи и автомобили. <…> 11:00 - старт колонны от метро "Новокузнецкая" через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. 12:00-18:00 - выставка трамваев и авто на Чистопрудном бульваре", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, в параде примут участие 14 уникальных трамвайных вагонов и машины из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО России, Комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и "АвтоРетроКлуба ГАЗ-21".

Колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен проедет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами. Праздник откроется выступлением Академического хора Московского метро. Также для гостей прозвучат известные композиции в исполнении артистов проекта "Музыка в метро".

Участники парада

Как добавили в департаменте, на параде будут представлены старейшие в столичной коллекции электрические трамваи - сцепка из "Фонарного" и "Нюрнбергского" вагонов. Экспонаты изготовили на вагоностроительном заводе в Мытищах, где теперь для Москвы собирают поезда метро. Оба вагона восстановили в первоначальном виде в начале 1990-х годов.

"Моторный вагон "Ф" был самым распространенным типом трамвая в дореволюционной Москве, но до наших дней сохранилось лишь три таких вагона. "Фонарным" его назвали из-за светового купола - фонаря на крыше, который улучшал естественное освещение и вентиляцию салона. Прицепной вагон "Н" - Нюрнбергского типа - перевозил пассажиров Москвы до 1940-х годов, а потом его перестроили в грузовой", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, около 11:20 к колонне у Покровских ворот присоединится конка. Вагон, который примет участие в параде, сделали в 1884 году, а его интерьер полностью соответствует оригинальному, - сегодня это экспонат Музея транспорта Москвы. В конце 2024 года его можно будет увидеть в постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, 27.

"Ровно 151 год назад на улицах Москвы впервые появился конный трамвай. Как правило, конка запрягалась четырьмя лошадьми, а на подъемах к ним добавлялась еще пара. Двухэтажный вагон вмещал до 38 пассажиров и двигался со скоростью пешехода: не более 8 км/ч. Конка проработала в Москве до 1911 года, когда ее окончательно заменил электрический трамвай", - заключили в департаменте транспорта.