В Москве отметят День семьи, любви и верности

В столице запланировали музыкальные фестивали, интерактивы, конкурсы, экскурсии, встречи с блогерами, ярмарки и другие мероприятия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 180 мероприятий пройдет в День семьи, любви и верности в парках и учреждениях культуры российской столицы. Для москвичей и гостей города подготовили ярмарки, концертные и творческие программы, музыкальные фестивали, спортивные игры и лекции, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. К празднику в столичных учреждениях культуры подготовили более 180 мероприятий. Москвичи и гости города смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть кинофильмы и концерты, а также посетить благотворительный фестиваль. Большинство программ будет доступно бесплатно", - значится в публикации.

Так, в числе прочего 8 июля в столице запланированы вручение медалей супружеским парам, развлекательные и спортивные мероприятия для всей семьи, тематические фотосессии, конкурсы, народные и детские игры, мультпоказы, экскурсии, кинолекторий, онлайн-викторины, интерактивы, лекции и чтения. Кроме того, в городе пройдут музыкальные фестивали, встречи с блогерами, шоу-китчен, караоке-пати, познавательные и творческие программы, ярмарки, флешмобы и квесты, будут работать выставка животных из приютов, мобильная ветеринарная станция и площадка для груминга.

Мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности состоятся в музее-заповеднике "Царицыно"; усадьбах Кусково и Воронцово; саду имени Н. Э. Баумана, саду "Эрмитаж"; Музее истории Военно-морского флота; Государственном Дарвиновском музее; Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева; павильоне "Геология" на ВДНХ; доме культуры "Стимул"; Доме Н. В. Гоголя; детской библиотеке №236; центральной библиотеке № 21, библиотеках №№ 245, 240, 227, 184, 144 и 101; а также в парках "Северное Тушино", "Фили", "Ходынское поле", "Сокольники", 50-летия Октября, кинотеатрах сети "Москино" и др.