7 июля, 21:32

В Москве состоятся открытые уроки безопасной езды на электросамокате

Принять участие в мероприятии смогут все желающие

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Обучение безопасному вождению на электросамокатах состоится в течение 9 часов на Северном речном вокзале в субботу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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"Мы проведем большой мастер-класс по безопасному вождению на электросамокатах вместе с операторами аренды. Для этого оборудуем специальную площадку и воссоздадим ситуации, в которые могут попасть водители на самокатах", - значится в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Дептрансе, площадка будет работать 8 июля с 11:00 до 20:00. Принять участие могут все желающие. 

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