Несколько улиц перекроют в центре Москвы из-за парада ретротранспорта

Движение будет закрыто на участках Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по нескольким бульварам, проездам и мосту в центре Москвы будет ограничено в субботу в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"8 июля с 08:00 до 18:00 будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре в связи с проведением парада ретротранспорта. Движение будет закрыто на участках: Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Также 7 июля и до окончания мероприятия недоступна парковка на участках Чистопрудного бульвара - от улицы Покровки до Мясницкой - и Белгородского проезда - от Покровки до Чистопрудного бульвара.