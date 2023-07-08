Эксперт сообщил, что женатые мужчины живут на два года дольше неженатых

Кроме того, они менее подвержены депрессиям, заявил завотделом консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алексей Бобров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женатые мужчины живут на два года дольше тех, кто не состоит в браке, продолжительность жизни замужних женщин на полтора года выше тех, кто не замужем. Кроме того, женатые мужчины реже подвержены депрессиям, сообщил в субботу завотделом консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алексей Бобров.

День любви, семьи и верности отмечается 8 июля в России.

"Женатые мужчины живут на два года дольше неженатых, а женщины - на полтора. Здоровье у людей в браке тоже лучше: разница в количестве здоровых лет - два с половиной года у мужчин и два года у женщин. Мужчины, состоящие в браке, менее подвержены депрессиям, стрессам и хроническим заболеваниям. У неженатых, разведенных и вдовцов риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в три раза выше", - сказал он.

Как заметил Бобров, женатые люди глубже и полнее осознают смысл своего существования и имеют возможность более полно раскрыть свой потенциал. Для молодых людей семья - путь в социальную жизнь, для людей среднего возраста - поле для самоутверждения и создания нового будущего, для людей старших возрастов - психологическая среда для сохранения самоуважения и передачи накопленного опыта, считает эксперт.