Несколько дорог перекроют на западе Москвы из-за велогонки "Столица"

Движение закроют в районе улицы Косыгина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по нескольким участкам московских дорог в районе ул. Косыгина будет перекрыто в субботу в связи с проведением велогонки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства города.

"8 июля в период с 07:30 мск до 12:00 мск будет закрыто движение на ряде участков в районе ул. Косыгина. Это связано с проведением велогонки "Столица". Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий", - значится в сообщении.

Так, полностью будет перекрыто движение на следующих участках: ул. Косыгина от Ленинского просп. до Воробьевского ш.; Университетская пл. от Университетского просп. до ул. Косыгина; Мичуринский просп. при движении в сторону ул. Косыгина от Университетского просп. до ул. Косыгина; Университетский просп. при движении в сторону Мичуринского просп. от просп. Вернадского до Мичуринского просп.; Воробьевское ш. (в сторону ТТК) от ул. Косыгина до Бережковскои наб. (с сохранением съезда на 1-й Сетуньский пр.); Бережковская наб. от Воробьевского ш. до ул. Потылиха (с сохранением съезда на 1-й Сетуньский пр.); Мосфильмовская ул. (при движении в сторону Воробьевского ш.) от ул. Пырьева до Воробьевского ш.; 1-й Сетуньский пр. (при движении в сторону Воробьевского ш.) от д. 1, стр. 2 по 1-му Сетуньскому пр. до Воробьевского ш.; ул. Лебедева в районе пересечения с Университетским просп.; Университетская пл. в районе пересечения с Университетским просп.; Менделеевская ул. в районе пересечения с Университетским просп.; дублер просп. Вернадского (при движении в сторону области) в районе д. 4, корп. 1, стр. 1; дублер просп. Вернадского (при движении в сторону центра) от д. 17, корп. 7 по ул. Косыгина до ул. Косыгина. Парковка на данных участках недоступна с 00:01 мск 8 июля до окончания мероприятия.

Также закрыта для движения с 16:00 7 июля до 20:00 8 июля крайняя левая полоса в каждом направлении на ул. Косыгина в районе пересечения с Университетской пл. Кроме того, будет ограничено движение по крайней правой полосе на ул. Косыгина (при движении в сторону Воробьевского ш.) в районе пересечения с Университетской пл. с 00:01 до 14:00 8 июля.

Как следует из информации на сайте мероприятия, его организаторы предоставляют на выбор два формата участия: велогонка, которая подойдет для подготовленных участников, бывших профессионалов и опытных любителей, и велозаезд, в котором могут поучаствовать новички и любители, которые хотят попробовать свои силы на свободной от автомобилей трассе. Каждый финишировавший получит медаль, а победители - ценные призы.