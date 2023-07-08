В Москве с 10 июля ожидается похолодание

Температура воздуха днем будет составлять плюс 16-18 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Похолодание до плюс 16-18 градусов днем прогнозируется в Москве в начале следующей недели. Такой температурный фон характерен для начала июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Перемены уже начались, но по-настоящему резкими они станут с понедельника. Днем максимальная температура будет уже 18-20 градусов, воздушные массы с севера. Это на 1-2 градуса ниже нормы, а вот во вторник, среду аномалия будет 3-4 градуса. Температурный фон ожидается от 16 до 21 градуса днем. Это прохладно, такая температура характерна для самого начала июня", - сказал он.

По словам Вильфанда, до конца рабочей недели минимум возвращения тепла ждать на стоит. "Предварительно, следующие выходные будут с температурой 20-25 градусов. Будем приближаться к климатической норме", - сказал он.

Метеоролог отметил, что в течение всей рабочей недели будет облачно, местами небольшой дождь.