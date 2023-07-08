Жителям новых регионов выдали почти 330 тыс. водительских прав российского образца

Как сообщили в Госавтоинспекции, также зарегистрировали более 140 тыс. транспортных средств

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подразделения Госавтоинспекции выдали жителям новых регионов России почти 330 тыс. водительских удостоверений российского образца и зарегистрировали более 140 тыс. автомобилей с декабря прошлого года, когда был утвержден порядок оказания данных государственных услуг. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"По состоянию на 1 июля текущего года жителям новых российских регионов подразделениями Госавтоинспекции по всей стране оказано около 470 тыс. государственных услуг, из них почти 330 тыс. услуг по обмену водительских удостоверений, более 140 тыс. - по регистрации транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции отметили, что в новых регионах открыто 26 регистрационно-экзаменационных подразделений. Как отметил глава ведомства Михаил Черников, вся работа в них идет четко и без очередей. "Все те моменты, когда люди не имеют документов на машину, мы проверяем и эти транспортные средства регистрируем. Мы понимаем, что многие где-то потеряли документы вследствие определенных событий. Мы максимально прилагаем усилия, чтобы люди получили документы и законно могли двигаться по дорогам нашей большой страны и выезжать за рубеж", - заверил он.

В ведомстве напомнили, что особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов будет действовать до 1 января 2026 года. "В этот период времени замена водительских удостоверений на российские проводится без сдачи экзаменов на право управления. Медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, прохождения технического осмотра автомобилей и уплаты государственной пошлины также не требуется", - сказали в ГУОБДД.

Постановление правительства РФ, определившее особенности предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вступило в силу 14 декабря 2022 года. С этого момента начался полноценный обмен документов на новых территориях, а также во всех регионах РФ.