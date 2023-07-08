В Подмосковье несколько населенных пунктов остались без электричества

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, аварии стараются устранить как можно скорее

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Несколько населенных пунктов остались без электричества - стараемся как можно скорее устранить аварии", - написал губернатор.

Воробьев также рассказал о ситуации в Коломне, отметив, что железнодорожный вокзал в городе работает в штатном режиме. "Центральный проход к нему временно закрыли из-за подтопления территории", - добавил он, отметив, что движение поездов на станции не прерывалось.

Губернатор добавил, что коммунальщики Красногорска ликвидировали подтопления в Павшинской пойме. "Мониторим остальные районы", - написал он, отметив, что главы округов, где прошел ливень, контролируют ситуацию.

Ранее Воробьев сообщил, что все коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды.

Как сообщалось в телеграм-канале администрации Каширы, сильный дождь и ветер стали причиной аварий на электросетях на территории городского округа. Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.