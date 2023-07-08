Жители Японии приносят цветы к месту убийства Синдзо Абэ в годовщину трагедии

Траурные мероприятия также пройдут в Токио, где состоится поминальная служба

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Жители Японии в субботу с раннего утра приносят цветы к месту убийства японского экс-премьера Синдзо Абэ в городе Нара на западе страны, чтобы почтить его память в годовщину трагедии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Траурные мероприятия по случаю годовщины также пройдут в Токио, где в буддийском храме Дзодзёдзи состоится поминальная служба. Ожидается, что на ней будут присутствовать действующий глава правительства Японии Фумио Кисида и члены правящей Либерально-демократической партии.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара. Ямагами использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен охраной убитого политика на месте преступления.

12 июля в храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников Абэ. Тело экс-премьера было кремировано. С учетом его заслуг перед страной правительство приняло решение 27 сентября провести церемонию государственных похорон, что вызвало недовольство значительной части населения, которая была не согласна с доводами властей о вкладе Абэ в развитие страны и выступала против оплаты мероприятия из государственной казны.

В ходе допросов Ямагами заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки Либерально-демократической партии.