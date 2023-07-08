Эксперт исключил возможность массового распространения менингококковой инфекции в России

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что эпидемии этого заболевания не наблюдаются

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Возможность массового распространения менингококковой инфекции в России исключена, эпидемии этого заболевания не наблюдаются. Такое мнение в субботу ТАСС высказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"Я думаю, что нет, потому что менингококковая инфекция просто так не распространяется. <…> Эпидемий, по большому счету, <…>, не бывает - обычно это вспышки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зверев добавил, что предпринимать какие-либо мероприятия для недопущения возникновения вспышки менингококковой инфекции достаточно сложно. "И диагноз очень сложно ставится, потому что есть заболевания с такой же симптоматикой, поэтому врачи иногда опаздывают с диагностикой. Источник тоже всегда определить не так просто - [возбудитель] передается респираторно или через воду, бывают такие случаи заражения. Здесь [необходимо] соблюдение санитарных мер, по возможности - вакцинация и внимательное отношение к этой инфекции", - отметил он.

В целом, менингококковая инфекция - тяжелое заболевание с достаточно высокой смертностью, заметил эксперт.

По данным Минздрава Свердловской области на 7 июля, число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Также ранее сообщалось о двух случаях гибели.