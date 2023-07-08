Средняя температура на Земле 7 июля вновь обновила исторический максимум

В Национальных центрах экологического прогнозирования США сообщили, что в этот день средняя температура на планете составляла 17,23 градуса Цельсия

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Средняя температура на Земле в четверг, 7 июля, вновь обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

В понедельник метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру на Земле, она впервые превысила 17 градусов Цельсия. Во вторник средняя температура достигла 17,18 градусов Цельсия, в среду она оставалась на этих же показателях.

В четверг средняя температура на планете составляла 17,23 градуса Цельсия. Прежний температурный рекорд на Земле (16,92 градуса Цельсия) был установлен в середине августа 2016 года. По оценкам экспертов, которые приводят американские СМИ, одной из основных причин рекордных температур стал феномен, известный как Эль-Ниньо. Это природное явление происходит в среднем каждые два-семь лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропических частях Тихого океана.

Всемирная метеорологическая организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, в начале июля сообщила, что Эль-Ниньо впервые за семь лет с вероятностью в 90% сформируется во второй половине 2023 года. Эль-Ниньо обычно приводит к увеличению осадков в южной части Южной Америки, на юге США, на Африканском Роге и в Центральной Азии. Также Эль-Ниньо, напротив, может вызвать сильную засуху в Австралии, Индонезии, некоторых районах Южной Азии, Центральной Америки и северной части Южной Америки.