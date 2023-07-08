Женщины в России считают лучшим возрастом для вступления в брак 25-29 лет

Мужчины же придерживаются мнения, что можно подождать до 30-34 лет, свидетельствуют результаты опроса онлайн-площадки для новых знакомств в РФ Mamba

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женщины в России считают лучшим способом для вступления в брак период 25-29 лет, мужчины - 30-34 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса крупнейшей онлайн-площадки для новых знакомств в России Mamba, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В рамках исследования были опрошены 2 220 человек, пользователей приложения Mamba в возрасте 18-65 лет. Уровень достоверности 95%, погрешность менее 5%.

"Когда речь заходит о возрасте вступления в брак, мнения расходятся. Мужчины считают, что можно подождать до 30-34 лет, а вот женщины ждать не готовы и стремятся выйти замуж уже к 25-29 годам. Почти 50% опрошенных заявили, что перед походом в ЗАГС следует провстречаться как минимум 9 месяцев, а желательно еще и пожить вместе хотя бы полгода", - говорится результатах опроса, проведенного в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В целом опрос показал, что россияне верят в институт брака: 85% опрошенных заявили, что хотят завести семью. Согласно исследованию, в браке россияне видят источник надежности и моральной поддержки. Женщины немного выше ценят финансовую стабильность (10% против 2% у мужчин), а мужчины - возможность иметь детей (об этом заявили более 15% мужчин-респондентов). Противники брака отмечают, что не готовы создавать ячейку общества из-за неуверенности в партнере (45%), боязни потерять свободу (15%) и разлюбить (12%).

"После торжественной церемонии бракосочетания жизнь пары меняется: в это верят 80% опрошенных. При этом 60% считают, что эти изменения положительные: респонденты рассчитывают, что с появлением штампа в паспорте наладится быт, ожидают, что появится финансовая и эмоциональная стабильность и надеются на рождение детей", - рассказали в сервисе. Кроме того, по данным опроса, только 20% пользователей Mamba считают, что счастливый брак возможен без детей, остальные мечтают о ребенке.

Согласно результатам исследования, самая веская причина распада семьи - это предательство: так считают 40% опрошенных. При этом женщины скорее простят измену партнера, чем мужчины: после измены партнера отношения однозначно разорвут 16% женщин и 25% мужчин. А вот из-за остывших чувств и рутины большинство опрошенных разводиться не спешат: на это готовы менее 10% опрошенных.