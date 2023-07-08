В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 24 градусов

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов, местами пройдет сильный дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Москве до 12:00, в Подмосковье - до полуночи.